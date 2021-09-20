Стрельба в Перми: последние данные о жертвах и пострадавших

Восемь человек погибли, 6 пострадали во время стрельбы в Пермском университете – это данные Следственного комитета. Региональный Минздрав сообщает о 19 пострадавших. Нападавший – студент. В ходе задержания он оказал сопротивление и был ранен. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливает Центральный аппарат СК, передает телеканал "Россия 24".

Во время стрельбы в кампусе находились около 3 тысяч человек. К зданию университета были направлены все оперативные службы города. Туда же выехал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших, сообщила пресс-служба главы региона.