Определен победитель последних дебатов кандидатов в канцлеры ФРГ

Вопросы климата, оплаты труда и борьбу с коронавирусом обсуждали на финальных теледебатах кандидаты в канцлеры Германии, сообщает телеканал "Россия 24".

Проблему безработицы политики планируют решать по-разному. Представитель Христианско-демократического союза Армин Лашет заявил, что граждан нужно стимулировать к поиску работы. Кандидат от партии "Зеленые" Анналена Бербок выступила за повышение пособий. А социал-демократ Олаф Шольц предложил полную реформу системы выплат.

Обсуждая коронавирус, все три кандидата высказались против обязательной вакцинации, при этом заявив, что необходимо убеждать граждан сделать прививку. Кандидаты от СДПГ и "Зеленых" не исключили коалицию своих партий. Опросы телезрителей показали, что победу на последних дебатах одержал Олаф Шольц. На втором месте – Армин Лашет, следом за ним – Анналена Бербок.

По итогам дебатов, прошедших ранее, победителем также стал Олаф Шольц.