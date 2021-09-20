"Первый в мире опыт": прорыв российских хирургов

36-летнему мужчине новосибирские хирурги провели операцию по устранению порока клапана сердца посредством мини-инвазивной технологии. Уникальная методика была реализована на базе Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н​​​. Мешалкина.

В клинике сообщили, что пациент страдал от неполного смыкания аортального клапана сердца. Кровь поступала обратно в левый желудочек, он увеличивался в размерах, что могло закончится полной дисфункцией органа. Врачи хотели сохранить собственный сердечный клапан молодого мужчины, чтобы сохранить качество его жизни, и прибегли к реконструктивной хирургии.

Поскольку аорта у оперируемого смещена вправо, во время операции удалось избежать частичного рассечения грудины. Вмешательство осуществлялось через разрез в 6,5 сантиметров во втором межреберном промежутке по передней поверхности грудной клетки. Хирурги устранили провисание обеих створок клапана и провели операцию Дэвида. Это первый в мире опыт одномоментной клапаносохраняющей операции на двустворчатом аортальном клапане через мини-доступ.

Сохранность костей грудины снижает послеоперационные риски, через две недели пациент уже сможет вернуться к активному образу жизни, говорится в сообщении организации.