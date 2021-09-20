Задержан мужчина, разбросавший по городу части женского тела

В Томске задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении его знакомой.

Как сообщили в понедельник в СУСК РФ по Томской области, 15 сентября 2021 подозреваемый и жертва распивали спиртные напитки. На почве возникших неприязненных отношений мужчина убил гостью, а затем разбросал части ее тела по городу.

18 сентября подозреваемый признался в совершенном преступлении и подтвердил свои показания при проверке их на месте.

Следствие просит суд взять задержанного под стражу. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство".