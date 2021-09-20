Валерий Карпин назвал расширенный состав сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин огласил расширенный список команды, вызванных на отборочные матчи чемпионата мира 2022 с командами Словакии и Словении. После перерыва вернулись в главную команду нападающий Артем Дзюба и полузащитник Денис Глушаков.

Валерий Карпин вернул в сборную страны бывшего капитана, нападающего "Зенита" Артема Дзюбу и полузащитника "Химок" Дениса Глушакова. Кроме того, снова получили приглашения в национальную команду защитник Федор Кудряшов ("Антальяспор") и вратари Матвей Сафонов ("Краснодар") и Станислав Крицюк ("Зенит"). Впервые получили приглашения полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский и нападающий "Уфы" Гамид Агаларов. Последний забил 8 мячей в восьми стартовых турах.

Полностью расширенный состав сборной России выглядит следующим образом: Вратари – Гильерме Маринато ("Локомотив" Москва), Андрей Лунев ("Байер" Леверкузен. Германия), Матвей Сафонов ("Краснодар"),Юрий Дюпин ("Рубин" Казань), Станислав Крицюк ("Зенит" Санкт-Петербург); защитники – Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Максим Осипенко ("Ростов"), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Илья Самошников ("Рубин" Казань), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – "Зенит"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция); полузащитники – Александр Головин ("Монако"), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – "Локомотив"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – "Зенит"),Максим Мухин (ЦСКА), Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все – "Динамо" Москва), Алексей Миранчук ("Аталанта" Бергамо, Италия), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Химки"), Антон Зиньковский ("Крылья Советов"); нападающие – Федор Смолов ("Локомотив"), Артём Дзюба ("Зенит"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо"), Гамид Агаларов ("Уфа").

Однако это расширенный состав, а не окончательный. Валерий Карпин заявил, что до 27 сентября будут отсеяны 5-7 футболистов. 8 октября сборная России сыграет в Казани с командой Словакии, а 11 октября проведет в Мариборе встречу со сборной Словении. После 6 туров в группе Н лидируют сборные Хорватии и России, набравшие по 13 очков. 9 очков у словаков, 7 у словенцев. По 4 очка набрали команды Мальты и Кипра.