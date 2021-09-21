Россию атаковали по 12 направлениям

Больше половины всех кибератак, которым подверглась наша избирательная система во время выборов в Госдуму, шли с территории Соединенных Штатов. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" заявили представители посольства России в Вашингтоне. Свой комментарий дал в эфире телеканала "Россия 24" председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Вмешательство к нам идет по 12 направлениям. Все они в той или иной степени были задействованы. Одно из этих направлений – как раз использование цифровых технологий, это не только госатаки, это и попытки незаконной агитации через иностранные цифровые платформы.

Кроме этого, было очень много специально изготовленных фейков – лженовостей, заведомо ложных данных, – которые распространялись в том числе при помощи СМИ-иноагентов, западной прессы, затем перепечатывались в русскоязычном сегменте Интернет.

Были не то что попытки, а реальные действия очень серьезных международных организаций, включая Европарламент, заведомо ложным образом осветить наши выборы. Еще до дня голосования была принята резолюция, где предлагалось, если что, объявить наши выборы недействительными. А к констатирующей части, где описывалось, на основании чего они делают эти выводы, были ссылки на сплошных иноагентов", – рассказал он.