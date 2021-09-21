Россия сожалеет и надеется, что позиция Турции изменится

Кремль выразил надежду, что позиция Анкары по поводу Крыма изменится, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Заявления о непризнании выборов неприемлемы, об этом открыто сказали турецкой стороны. Очень жаль, что позиции двух стран по поводу полуострова диаметральным образом расходятся, подчеркнул Песков, но хотелось бы, чтобы Турция изменила свою позицию, отдавая дань правде и реальному положению дел

Турция – партнер России, и наличие разногласий не должно мешать развитию двусторонних отношений, добавил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь МИД Турции Танжу Билгич отметил, что для Анкары результаты выборов в Крыму "не имеют юридической силы", поскольку Турция не признает присоединение полуострова к РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не ставит без внимания заявление Турции. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов обратил внимание на то, что, не признавая парламентские выборы, другие страны вмешиваются во внутренние дела РФ.