Иск Люцифера: комментарий РПЦ

Представитель Русской Православной Церкви назвал иск о защите чести и достоинства от жителя Новосибирска Люцифера Кончакова-Багратиона злоупотреблением правом на судебное разбирательство.

Как сказал РИА Новости во вторник зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, Кончаков-Багратион просто хочет привлечь к себе внимание, причем делает это под надуманным предлогом.

Истец потребовал от РПЦ компенсацию морального вреда в 666 рублей из-за того, что его имя в священных текстах указано как имя дьявола.