Байдена обвинили в расизме

Правозащитники осудили иммиграционную политику администрации президента США Джо Байдена и назвали ее расистской. Ее необходимо пересмотреть, чтобы предотвратить жестокое обращение с беженцами из Гаити.

За минувшую недели через границу с Мексикой в Дель-Рио (Техас) приехали 13 тысяч мигрантов. Власти штата отправил в город пограничников, и в интернете вскоре появилось видео, демонстрирующие избиение мигрантов. В администрации заявили, что кадры действительно вызывают беспокойство, но депортация продолжится. Активисты обвинили Байдена в расизме и призвали отменить закон об общественном здравоохранении, который позволяет депортировать мигрантов по причине коронавируса.

Ранее губернатор штата Грег Эббот написал Байдену о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов. На окраинах Дель-Рио собрались около 16 тысяч беженцев. В ожидании оформления пограничными службами они живут в жутких условиях под автомобильным мостом.

По данным средств массовой информации, большинство беженцев – уроженцы Гаити. После убийства президента страны Жовенеля Моиза и землетрясения США распространили на граждан островного государства "временно защищенный статус", запрещающий их высылку на родину в течение полутора лет. Но в связи с кризисом в Дель-Рио американские власти недавно возобновили депортационные рейсы на Гаити. Планируется привлечь военных к транспортировке жителей лагеря в другие районы Штатов для обработки погранично-миграционными службами.