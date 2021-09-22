Ангелу Меркель увековечили в золоте

В немецких магазинах можно приобрести золотые пластинки с портретом уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Один из онлайн-магазинов, предлагающий купить золото с изображением фрау канцлера, напоминает о ее "впечатляющей политической карьере" и заслугах. Так, он пишет, что Меркель доказала свои лидерские качества во многих сложных ситуациях, таких как финансовый кризис 2008 года.

"После 16 лет работы на посту в сентябре 2021 года завершается эпоха. Чтобы достойно оценить великого немецкого политика, была выпущена пластинка чистейшего золота (999,9/1000 пробы)", – цитирует сообщение магазина РИА Новости.

Торговые точки подчеркивают, что благодаря высокому качеству тиснения портрет Меркель на пластинках выполнен в мельчайших деталях. На обратной стороне изображен орел и надпись "Dem deutschen Volke" ("Немецкому народу"). Эта же фраза высечена над входом в Рейхстаг в Берлине.

Пластинка весом в одну сотую унции (0,3 грамма) стоит в разных магазинах по-разному, цена начинается с 39,95 евро (более 3,4 тысячи рублей) без учета стоимости доставки.

Ранее фабрика плюшевых медведей в немецком городе Кобург по случаю ухода Меркель создала коллекционного медведя. Его можно купить за 189 евро. А любители сладкого могут купить марципан в виде Меркель. По словам изготовителей, конфеты подойдут всем, кто хочет пожелать канцлеру всего наилучшего.