Россия ответит на произвол США

В МИД РФ назвали "грубейшим произволом" отказ США выдать визу главе международного комитета Госдумы Леониду Слуцкому. Депутат планировал участвовать в сессии Генассамблеи ООН.

Российские дипломаты заявили в среду, что демарш Вашингтона нарушает международное право и не останется без реакции.

По мнению МИД России, американцы злоупотребляют привилегией размещения штаб-квартиры ООН в США путем давления на другие страны.

"Вашингтон фактически самовольно определяет, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

Тем временем в посольстве США в России заявили, что не комментируют процесс рассмотрения и выдачи виз.