"Не имеем права": Песков не стал оценивать поступок Сыромятникова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не в компетенции Кремля давать оценку действиям профессора Олега Сыромятникова, который продолжил читать лекцию во время атаки на вуз в Перми. Они просто не имеют на это права. Неспециалисты не должны делиться своей позицией, более того, не должны ее иметь, отметил Песков, отвечая на соответствующие вопросы. Однако действия Сыромятникова проверит Следком.

Ранее сообщалось, что преподаватель истории русской литературы продолжил занятие во время бойни, устроенной в Пермском государственном университете, не обращая внимание на звуки выстрелов, сигнализации и сирен. Педагог отказался прерывать занятие, он успел закрыть металлическую дверь и успел связаться с деканом, распорядившимся продолжать учебный процесс. В пресс-службе вуза прокомментировали его поступок и поддержали своего сотрудника. Самое главное — что он заперся, заявили представители университета, отметив, что продолжение лекции помогало не поддаваться панике.

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании нападавшего ранили, сейчас он больнице.