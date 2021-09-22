"Красные пахари" попали в список террористов

Красноглинский районный суд Самары признал религиозную группу "Джамаат (запрещено в РФ) "Красный пахарь" террористической организацией. Решение вступило в силу 31 августа, ФСБ РФ внесла группу в соответствующий реестр. Теперь в Едином федеральном списке организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими, "Джамаат (запрещено в РФ) "Красный пахарь" значится под номером 36.

Группа была ликвидирована еще в 2016 году. Ее участники присягали в верности ИГИЛ (запрещено в РФ).