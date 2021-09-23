Причастного к убийству российских военных нашли на фото в Интернете

Российские следователи, которые продолжают работать по уголовному делу об убийстве военнослужащих РФ в Сирии в 2015 году, установили еще одного причастного к этому преступлению. Это сириец Рамадан Ади бин Аднан, он объявлен в международный розыск.

Фигуранта удалось выявить после того, как в интернете нашлась фотография, на которой Аднан с оружием позирует рядом с телом погибшего российского пилота Олега Пешкова.

Как сообщили в Следственном комитете, доказательства подтвердили причастность этого сирийца к преступлениям. Ему будут предъявлены обвинения в совершении убийства и покушения на убийство, а также надругательстве над телом умершего в составе незаконного вооруженного формирования.

По решению российского суда боевик заочно арестован. Ранее по уголовному делу было предъявлено обвинение 14 участникам незаконных вооруженных формирований, все они объявлены в международный розыск, пишет РИА Новости.

Уголовное дело было возбуждено по факту убийства 24 ноября 2015 года пилота российского бомбардировщика Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, покушении на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина, а также ряда других преступлений. Пешкову было присвоено звание Героя России посмертно.