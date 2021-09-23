Вакцинация подростков: уточнение Минздрава

Вакцинация подростков от коронавируса будет добровольной и только при согласии на это родителей или законных представителей, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Пакет на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков передан в Минздрав России, сообщает РИА Новости.

Вакцинца для подростков "Гам-КОВИД-Вак-М" разрабатывалась Центром им. Гамалеи. Сейчас в России зарегистрировано два препарата центра Гамалеи – "Спутник V" и "Спутник Лайт".

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург обещал, что вакцинация подростков начнется после 20 сентября. Исследование вакцины на подростках 12-17 лет прошло в Москве в июле.