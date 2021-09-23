Супермодель обезображена парадоксальной жировой гиперплазией

Одна из лучших топ-моделей девяностых Линда Евангелиста призналась, что закончила свою карьеру после неудачной косметологической процедуры. Женщину изуродовала криогенная липосакция, в результате которой у нее развилась парадоксальная жировая гиперплазия.

Евангелиста написала инста-пост, в котором объяснила, что у ее сверстниц карьера шла в гору, а ей пришлось уйти из модельного бизнеса после того, как она решила подкорректировать свою внешность в клинике пластической хирургии. Ей обещали, что кулскалптинг уменьшит число жировых клеток, а получилось наоборот. Она осталась навсегда обезображенной, положение не исправили даже две болезненные восстановительные операции.

56-летняя экс-модель честно рассказала, что парадоксальная жировая гиперплазия уничтожила ее карьеру, наградила ее депрессией и сделала затворницей. Теперь она намерена подать в суд на клинику, которая провела ей эту процедуру.