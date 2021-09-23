Споили и надругались: история с иностранцем в культурной столице

Ирландского туриста изнасиловали в культурной столице – накануне 22-летний гражданин Ирландии попал в больницу с признаками изнасилования. Мужчина сумел рассказать, что неизвестные изнасиловали его на Думской улице в центре Петербурга.

Предварительно известно, что турист решил прогуляться по улице, славящаяся увеселительными заведениями. Там он встретил неизвестных, которые его напоил и, по утверждению ирландца, надругалась над ним.

Правоохранительные органы ведут проверку факта.

Ранее сообщалось об орловском насильнике, который уснул прямо на месте преступления.