Названа причина отклонения законопроекта об индексации пенсий

Кабмин отклонил законопроект ЛДПР об индексации пенсий как непроработанный. В Минтруде пояснили, что отзыв не касается идеи индексации как таковой. Правительство поддерживает законопроекты, которые содержат конкретные механизмы обеспечения обязательств.

Законопроект был подготовлен в целях возобновления с 1 января 2022 года индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Правительство РФ вынесло отрицательное заключение, поскольку в документе не указаны источники для полного повышения пенсий работающим пенсионерам. Индексация потребует дополнительных бюджетных средств, но в финансово-экономическом обосновании депутаты не указали, из каких источников их брать и в каком порядке они будут выделяться.

Минтруд пояснил, что правительство постоянно работает над совершенствованием мер соцподдержки и вводит при необходимости адресные меры.