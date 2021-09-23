Детали загадочного ЧП с бывшим министром и мертвой женой

Стали известны подробности загадочного ЧП в городе Кызыл. Там бывшего министра сельского хозяйства Республики Тыва нашли раненным в собственной квартире рядом с телом убитой супруги. Сейчас экс-чиновник в реанимации. Какие версии уже есть у следствия?

В подъезде панельной девятиэтажки в центре Кызыла – звенящая тишина. А вот накануне здесь было слишком громко. Крики, раздавались за дверью квартиры на последнем этаже. За старой металлической дверью под номером 69, по версии следствия, развернулась семейная драма. И стала она последней.

Разговаривать с журналистами, тем более на камеру, местные жители отказываются наотрез. Их сосед – бывший министр сельского хозяйства Тувы Юрий Тыт-Оол. В его квартире накануне вечером обнаружили бездыханное тело его супруги, сам экс-чиновник был рядом – весь израненный.

"По данному факту следственными органами СК России по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Мужчина был госпитализирован. В настоящее время ему оказана необходимая медицинская помощь", – проинформировала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Республике Тыва Алла Нурсат.

По предварительной информации, с женой расправился сам Тыт-Оол. А после он якобы пытался покончить с собой, но не вышло. Сейчас он в реанимации. Что стало причиной убийства, пока главный вопрос в уголовном деле. Возможно, инцидент пополнит печальную "пьяную" статистику Кызыла. В маленьком городе с населением 120 тысяч человек только за прошедшие полгода произошло 30 убийств на фоне алкогольного опьянения.

Юрий Тыт-Оол – личность в республике известная. В основном по делам уголовным. Министерство сельского хозяйства Тувы он возглавлял с 2015 по 2016 год. До этого был председателем администрации Тес-Хемского района. Тыт-Оол, писали некоторые СМИ, любит власть и жаден до денег. В 2019 году его признали виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, будучи главой одного из районов республики, он якобы по договоренности устроил на работу своего родственника и даже зарегистрировал на него крестьянско-фермерское хозяйство. Тот к службе так и не приступил, зато зарплату получал исправно. Правда, уходила она в карман самого Тыт-Оола.

И по такой схеме, по версии следствия, работали как минимум десять мифических человек. Но и это еще не все.

"По результатам прокурорской проверки, в 2015 году обвиняемый, занимая должность министра сельского хозяйства и продовольствия республики, произвел нецелевой расход внебюджетных средств в размере 8 миллионов 30 тысяч рублей, которые были выделены правительством Республики Тыва на приобретение кормов сельхозпредприятиям, пострадавшим от засухи", – сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Республике Тыва Алла Нурсат.

После завершения расследования суд признал экс-министра виновным и приговорил к четырем годам колонии общего режима, обязав выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Правда, уже год спустя бывшего чиновника частично оправдали. В новом уголовном деле, где Тыт-Оол может стать главным подозреваемым, следствию еще предстоит разобраться.