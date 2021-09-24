Сбившего коляску с ребенком московского курьера отстранили от работы

Двадцатилетнему курьеру, который на скорости врезался в коляску с ребенком на юге Москвы, на время внутреннего расследования ограничили доступ к заказам, тем самым отстранив от работы.

Инцидент произошел утром 23 сентября на углу Ясеневой и Елецкой улиц. Доставщик еды двигался на велосипеде по тротуару и даже не пытался затормозить перед возникшими перед ним пешеходами.

"Отойдите! Я не успеваю на зеленый!" – вспоминает его слова мама пострадавшего мальчика.

Она в назидание несколько раз ударила 20-летнего нарушителя сумочкой, а затем удерживала его на месте, так как он рассчитывал ехать дальше по работе.

Ребенок, по предварительным данным, отделался синяками и ссадинами – у него рассечены губа и большая царапина на лбу, хотя врачи продолжают обследование. Коляска, по словам мамы, восстановлению не подлежит.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи и сотрудники столичной прокуратуры.