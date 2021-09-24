Зеленский решил продать роскошную виллу в Италии

Украинские СМИ сообщили о намерении президента Владимира Зеленского расстаться с роскошной виллой на одном из самых дорогих итальянских курортов.

Двухэтажный особняк площадью 413 квадратных метров со СПА-зоной, тренажерным залом, бассейном и множеством спален располагается всего в 400 метрах от моря в Форте-деи-Марми в Тоскане. Семья президента Украины владеет им с 2015 года.

Как рассказал украинскому изданию "Страна" источник в итальянском агентстве недвижимости, последние годы вилла сдавалась в аренду за 12 тысяч евро в месяц. В частности, сейчас там проживает семья из США. Однако в начале октября арендаторы должны съехать, а сам особняк уже выставлен на продажу. Семья Зеленского хочет получить за него 4,5 миллиона евро.