Крушение поезда в Монтане: есть погибшие и пострадавшие

По данным американского телеканала CBS, а штате Монтана в результате схода с рельсов пассажирского поезда компании Amtrak погибли три человека, есть пострадавшие. Данные о жертвах крушения подтвердил шерифа округа Либерти.

Как сообщалось, поезд сошел с рельсов неподалеку от города Хавр рядом с населенным пунктом Джоплин. В момент крушения в поезде находились около 147 пассажиров и 13 членов поездной бригады, напоминает РИА Новости. Компания Amtrak заявила о пострадавших и об эвакуации пассажиров из поезда. Координатор чрезвычайных служб округа Хилл уточнил, что ранения получили "намного более", чем 50 человек. На место происшествия отправились спасатели из шести округов.