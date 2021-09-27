В Кремле прокомментировали ситуацию с НАТО на Украине

Совместные ответные действия России и Белоруссии на размещение войск НАТО на Украине помогут обеспечить странам безопасность. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что тема возможного расширения НАТО на территории Украины неоднократно упоминалась российским президентом. Владимир Путин отмечал, что такое явление находится за гранью "красных линий", сообщает "Интерфакс".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Москва и Минск озабочены ситуацией на границе с Украиной. По его словам, туда "тащат" натовские войска.