Путин назвал главных врагов России

Главные враги России – это бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре, заявил Владимир Путин. Что касается главной цели правительства страны, то это повышение качества и уровня жизни граждан РФ.

"Нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще "ура!" кричать рановато. Враг еще не побежден", – предупредил глава государства.

Путин поручил вице-премьерам настроить свои команды в правительстве и министерствах на быстрое и грамотное решение поставленных задач.

Также президент отметил, что кабинет министров даже в условиях пандемии справился со своей работой профессионально.

Ранее российский лидер призвал правительство плотно работать со всеми фракциями в Госдуме и внимательно относиться к обращениям парламентариев и депутатским запросам.