Пропавшего ракетчика постигла печальная судьба

Военнослужащего срочной службы, пропавшего на Урале в лесу рядом с воинской частью, нашли без признаков жизни, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая при поражении электрическим током​​​. Уточняется, что погибший попытался взобраться на опору линии электропередачи и получил удар электрическим током. При погибшем найдено личное оружие.

Ранее командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами начало розыск 20-летнего военнослужащего, который пропал в лесу рядом с воинской частью во время проведения учения. По основной версии, военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования и заблудился. Его поиски велись несколько часов.