Кому запретят работать в общественном транспорте

Убийцам, грабителям и насильникам запретят работать в такси и автобусах. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который серьезно ужесточит правила трудоустройства водителей общественного транспорта. Если закон примут, то возить пассажиров не смогут судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления. Станут ли поездки безопаснее?

Они вылетают на встречку, сбивают пешеходов, словно кегли, крадут вещи, избивают пассажиров, угрожают изнасилованием и иногда даже убивают. Неадекватные и опасные рецидивисты, затесавшиеся в ряды шоферов такси, регулярно попадают в криминальную хронику.

Многие пассажиры уже называют такси самым опасным видом транспорта.

"Сейчас поездка на такси – своего рода рулетка. Ведь никогда не знаешь, кто окажется за рулем", – говорит один из клиентов таксомоторной компании.

На рынке таксомоторной деятельности решили навести порядок. Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, запрещающих гражданам с непогашенной судимостью работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками. Запрет будет касаться людей с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Соответствующие документы были разработаны Минтрансом по поручению главы государства.

По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой, документ тщательно проработан, и не исключено, что закон будет принят в ближайшее время.

"Предполагается, что в Трудовом кодексе появится отдельная статья. В соответствии с ней сотрудникам, которые имеют судимость за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийство, грабеж, разбой, изнасилование, запретят работать в такси и на общественном транспорте", – разъясняет сенатор.

Кроме того, проверят и уже действующих сотрудников. Предполагается, что водители, которые на данный момент уже трудятся шоферами такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, должны будут до 1 марта 2023 года предоставить работодателю справку об отсутствии судимости.

"Сейчас водители, подключенные к агрегаторам такси, не проверяются на наличие судимости. Наша ассоциация неоднократно обращалась в Госдуму, чтобы был введен запрет устраиваться на работу водителям такси, имеющим судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления. Это позволит повысить безопасность поездок, потому что подобные водители угрожают безопасности наших граждан и, совершив однажды преступление, могут совершить вновь", – убежден член общественного совета при Министерстве транспорта России, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Это касается не только россиян, но и граждан стран Евразийского экономического союза. Другим иностранцам, в любом случае, нужно будет получать патент или разрешение на работу в России, которое не выдают лицам с судимостью. По словам авторов инициативы, новые правила должны сделать работу такси более прозрачной.

Председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок и руководитель одного из столичных таксопарков Богдан Коношенко считает, что мера правильная и своевременная. По его словам, порядок в отрасли следует навести давно.

В этом столичном таксопарке своя служба безопасности, которая тщательно проверяет подлинность документов и уровень подготовки водителей. Скрыть "темные пятна" в биографии тоже не получится – есть графа "судимость".

Илья работает водителем больше пяти лет. Он уверен: водителям с судимостью не место за рулем такси.

Сухие и печальные цифры статистики. По данным СМИ, в 2020 году было совершено 1 667 аварий с участием водителей такси, в которых погибли 60 человек и почти 2 000 получили ранения.

По данным ряда интернет-изданий, только за этот год Московская автомобильная дорожная инспекция выявила почти 2 000 водителей без российских прав и без опыта работы. Теперь агрегаторам предписано их заблокировать. Летом начальник управления ГИБДД по Москве Александр Быков рассказал в интервью журналисту Дмитрию Степанову о контроле за работой водителей такси.