Киев призвал Москву "согласиться на мир"

Президент России Владимир Путин может остановить войну в Донбассе одним звонком, считает представитель Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"Мир – это двусторонний процесс, и он может быть, когда российское руководство согласится на мир", – сказал украинский политик.

По его мнению, война на востоке Украины может быть остановлена "за одну минуту" – для этого российскому лидеру достаточно сделать один телефонный звонок. Однако, пока он это решение не принял, боевые действия в той или иной форме будут продолжаться, как бы ни старалась украинская сторона.

В силах Киева на данном этапе – пытаться не допустить перехода боевых действий в открытое противостояние, сказал Арестович. Также необходимо сохранять политико-дипломатические пути решения проблемы, пишет РИА Новости.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что РФ не собирается ни на кого нападать, а так называемая "российская угроза" является выдумкой тех, кто хочет наживаться на роли "передового отряда борьбы с Россией".