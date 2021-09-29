Депутаты КПРФ отключились от заседания МГД

Фракция КПРФ в Мосгордуме объявила бойкот заседанию столичного парламента. Первое после летнего перерыва заседание Мосгордумы прошло 29 сентября в дистанционном режиме.

Как заявил глава фракции Николай Зубрилин, фракция КПРФ в Мосгордуме и и московский городской комитет КПРФ не признают итоги выборов в Госдуму в столице по одномандатным округам, полученные посредством электронного голосования. Они также не признают итоги голосования по 37-му избирательному округу Москвы, где довыбирали депутата столичной думы.

Представитель коммунистов заявил также, что фракция требует проводить заседание Мосгордумы в очной форме. Никаких предпосылок для заочной работы, по мнению фракции КПРФ, нет.

"И поэтому в знак протеста мы сегодня покидаем заседание Московской городской думы", – сообщил Зубрилин, после чего депутаты отключились от конференцсвязи.

Ранее проигравшие кандидаты КПРФ в одномандатных округах Сергей Обухов и Михаил Лобанов подали в суды иски об отмене итогов выборов в их округах. Они убеждены, что на окончательные результаты повлияли фальсификации в ходе электронного голосования.

После критики КПРФ общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов. Глава штаба Алексей Венедиктов сообщил в конце прошлой недели, что следов вбросов и взлома системы электронного голосования в столице не найдено.