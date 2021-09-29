Антироссийская агрессия: что ждет YouTube

YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Свое решение видеохостинг объяснил "нарушением условий использования сервиса", претензии возникли к материалам про пандемию коронавируса. Руководство каналов с такой версией не согласно. А в Кремле в действиях YouTube увидели признаки цензуры и нарушения российских законов.

О том, что оба аккаунта немецкой редакции RT на YouTube удалены, журналисты телеканала узнали так же, как и сами зрители. Они зашли на страницу и увидели красную надпись о блокировке вместо сотен собственных репортажей о Германии. Сотрудники Russia Today недоумевают: поводом для предупреждений со стороны ресурса стали материалы о коронавирусе, которые были опубликованы еще в феврале, мае, июне и августе этого года. Сначала был заблокирован основной аккаунт, а затем и резервный.

"В официальном письме, которое нам прислали, говорится, что мы нарушали правила таким образом, что мы публиковали ранее удаленный контент или контент создателя, который удален. Это все неправда. Создатель удален не был, мы не вешали контент, который удален. Мы давали совершенно новый контент. Когда говорят о многочисленных нарушениях, вот сейчас западная пресса пишет, если бы они у нас были, нас бы уже давно закрыли. Мы очень тщательно изучаем правила YouTube", – указала главный редактор RT DE Динара Токтосунова.

Предупреждение о нарушениях правил сообщества, как это официально называет сам YouTube, журналисты Russia Today получили за пять дней до выборов в бундестаг, которые они, как и во многих других редакциях, собирались широко освещать. А удалили аккаунты российского телеканала, причем без права восстановления, уже на следующий день после голосования в Германии. На вопрос, случайны ли такие совпадения, ответ напрашивается сам собой.

"Понятно, что у нас там не было ничего такого, за что бы мы могли быть подвергнуты таким санкциям. Я считаю, что это такое жесточайшее политическое решение против нашей страны, это медийная война, которую Германия объявила России. Я очень жду, чем наша государство, мое государство Россия, ответит", – подчеркнула главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Немецкая редакция RT пользуется популярностью зарубежной аудитории. Ее аккаунты занимают, теперь уже приходится говорить "занимали", четвертое месте в YouTube среди немецкоязычных СМИ в категории "Новости и политика", опережая немецкоязычную Deutsche Welle. Согласно счетчику самой платформы, более 21 миллиона просмотров только за июнь. В МИД РФ удаление аккаунтов назвали "беспрецедентной информационной агрессией со стороны видеохостинга YouTube".

"Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна – заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации. С учетом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым", – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, западным интернет-площадкам давно не требуются серьезные основания или хотя бы формальные поводы, чтобы закрывать ресурсы. А последние действия, подчеркнули на Смоленской площади, навевают мысли об "Инфобарбаросе" – молниеносной атаке без объявления войны.

Собственный блицкриг в YouTube объяснили так: "У YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе. RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube".

Кабмин ФРГ не принимал решений по блокировке германской версии RT на YouTube, это решение платформы, поспешили заверить в Берлине. Однако в действиях YouTube по отношению к телеканалу RT есть признаки цензуры и нарушения российских законов, отметили в Кремле.

"Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то, конечно же, нельзя и не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов. Нет такого понятия, как крайний случай. Любое нарушение закона – это и есть крайний случай. И здесь должна быть нулевая терпимость к подобному нарушению закона", – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Роскомнадзор уже направил руководству Google письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких YouTube-каналов, принадлежащих RT, а также объяснить причины их введения. Со своей стороны, у российского ведомства есть серьезные аргументы в пользу того, что ограничить доступ к видеохостингу.

"Подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. За такие действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора", – указали в ведомстве.

YouTube грозит штраф в 1 миллион рублей, а в случае повторных нарушений – до 3 миллионов. Что касается телеканала RT, в Германии он уже не раз подвергался нападкам. Его нормальной работе пытались препятствовать, не выдавая лицензию на вещание немецкой редакции – это отказались делать власти Люксембурга. Однако сами журналисты видят в этом давление со стороны Берлина, который, как они предполагают, решил взять пример со своих американских партнеров. В США Russia Today даже вынудили зарегистрироваться как иностранного агента, чтобы у Вашингтона появились формальные основания отказать журналистам российского телеканала в аккредитации на Капитолийском холме и удалить его из кабельных сетей.