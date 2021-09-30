Поп-звезда Бритни Спирс освободилась от отцовской опеки

Бритни Спирс избавилась от опеки отца. Суд отстранил Джейми Спирса от полного контроля над финансами и личной жизнью певицы, сообщает телеканал "Россия 24".

Поп-звезда находилась под опекой 13 лет. И лишь недавно Спирс взбунтовалась – она заявила о круглосуточном наблюдении, вынужденных выступлениях и о том, что родной отец запретил ей вновь выходить замуж.

Фанаты Спирс даже запустили в сети флешмоб "Свободу Бритни". И вот в ходе последнего слушания суд Джейми отстранил. Временно обязанности опекуна будет выполнять менеджер звезды.