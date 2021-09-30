Человек-паук уже не тот: ЧП в столичном аэропорту

Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента в аэропорту "Внуково". Минувшей ночью 43-летний гражданин Кубы забрался на козырек терминала на высоту 30 метров и угрожал спрыгнуть. В течение четырех часов с ним вели работу спасатели и психологи. В итоге мужчину удалось снять при помощи альпинистского снаряжения.

Он несколько дней ожидал вылета в Испанию в аэропорту "Внуково". Но под крышу терминала А вряд ли забрался от скуки.

Успехи в опасном скалолазании не оценили не только посетители аэропорта. Сотрудники правоохранительных органов, МЧС и психологи несколько часов уговаривали мужчину пойти на контакт.

От спасателей он убегал по балкам на высоте в 30 метров. Подвергая опасности не только свою жизнь.

"Человек попал туда незаконно. Потолочное пространство не предназначено для того, чтобы там находились люди. Да, он мог сам упасть с такой высоты, понятно, что это был бы летальный исход. Мало того, те люди, которые находились внизу, тоже могли пострадать. Когда он там лазил, он мог повредить какие-то инженерные конструкции, обрушить их", – рассказал Сергей Щетинин, Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области.

Сил у Человека-паука хватило на 4 часа. Спайдермен оказался уже не так молод – 43 года, он кубинского происхождения.

"По какой причине он залез наверх, а также адекватность его состояния установят специалисты", – рассказала Оксана Соколова, пресс-секретарь международного аэропорта "Внуково".

По одной из версий, у Дуэноса Ордэро украли все документы. Остался лишь билет на вылет на 3 октября. Его кубинец хотел обменять на более раннюю дату. Не удалось, и он, якобы, попытался привлечь внимание.

"Поскольку кубинец находился, по-видимому, в состоянии алкогольного опьянения, то для людей в этом состоянии характерно искать такие странные способы решения проблемы", – считает Александр Невеев, психолог, специалист по когнитивным искажениям.

Дебошир никаких повреждений во время опасной прогулки под крышей не получил. А вот требуется ли ему психиатрическая помощь, будут теперь выяснять специалисты.

"Если окажется, что человек недееспособен в результате каких-то психических отклонений то, конечно, к решению этого вопроса будет привлечена резидентура, то есть мы в этом случае не заинтересованы в том, чтобы держать людей с такими отклонениями на нашей территории", – рассказал Александр Невеев.

Проверку инцидента уже начали в прокуратуре. Кубинскому Человеку-пауку грозит штраф и депортация. А шансов улететь из России до 3 октября теперь точно меньше.