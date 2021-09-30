В Киеве нашли центр по обману россиян

Call-центр, который занимается обманом клиентов Сбербанка, работает в центре Киева, сообщает интернет-издание "Страна.ua". Уточняется, что журналист издания устроился в такой центр на должность оператора для проведения расследования.

В методичке, которую раздают новым сотрудникам, приведена схема обмана россиян. Работник call-центра по телефону представляется техническим сотрудником Сбербанка и пытается убедить человека перевести деньги со своих банковских карт на указанные счета. Если денег на карте немного, нужно убедить жертву взять кредит и перевести эти деньги на указанный счет.

Call-центр мошенников расположен на улице Владимирской в центре Киева, недалеко от здания центрального аппарата Службы безопасности Украины, утверждает издание.

Из 300 звонков в ловушку мошенников попадают пять-семь человек. Еженедельная оплата их работы составляет 100 долларов плюс 7,5% от "сделки". В день необходимо "заработать" не менее 200 тысяч рублей. "Бизнес серьезный. Вряд ли он мог бы существовать, не имея "крыши" в силовых структурах", – говорится в статье.

Журналист издания пишет, что в день его работы сотрудникам этого call-центра удалось обмануть двоих россиян. Обе "сделки" закончились оформлением кредита в общей сложности на 170 тысяч рублей и переводом денег мошенникам.