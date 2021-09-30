В России наступает сложный период

Быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких – с такими рекомендациями обратилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Выступая на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, Голикова отметила, что в России "снова наступает сложный период", связанный с подъем заболеваемости коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сезонный подъем заболеваемости ОРВИ начался с сентября, в последние три недели наблюдается и подъем заболеваемости коронавирусом в 56 субъектах РФ.

Заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила о запуске с 1 октября обязательного тестирования на коронавирус всех больных с признаками ОРВИ. Медики полагают, что с началом массового тестирования возможен резкий рост числа выявляемых случаев COVID-19. Главный врач центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков полагает, что вырастет лишь число выявленных больных. К росту заболеваемости коронавирусом это не приведет – в стране и так выявляют в разы меньше заразившихся, чем их есть на самом деле, цитирует врача ТАСС.