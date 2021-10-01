Прогнозируется шестикратное падение спроса на нефть

Минфин заявил о падении цен на нефть и катастрофическое снижение спроса к 2050 году, если тренд на декарбонизацию в мире продолжится и обретет законодательный статус.

"Долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными. Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае – к 2060 году) обретут законодательный статус, и этому примеру последуют другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически", – говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

По мнению международного энергетического агентства, цены на нефть опустятся до 35 долларов за баррель в 2030 году, а к 2050 году – до 25 долларов. Сейчас нефть стоит около 78 долларов за баррель. Спрос на нефть к 2050 году может упасть в 6 раз.

Крупные международные инвестфонды, в том числе BlackRock, GP Morgan, национальные фонды Швеции и Норвегии, банки Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, Societe Generale отказываются от финансирования добычных проектов и планируют сокращать инвестиции в ископаемое топливо.

В Минфине уверены решения инвестиционных фондов могут стать причиной дефицита нефти в мире, а это приведет к волатильности цен.

Ранее ОПЕК завил, что рост потребления нефти после 2023 года будут обеспечивать только развивающиеся страны.