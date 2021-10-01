Песков и Голикова высказались об ограничениях и локдауне

В Кремле обеспокоены подъемом заболеваемости коронавирусом в стране. Пресс-секретарь президента назвал динамику "плохой".

"Сейчас меры принимаются, что называется, "на земле", регионы реагируют, разные ограничения многие регионы вводят. Поэтому посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Пока динамика плохая", – сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что ситуация сегодня отличается от той, которая послужила введению локдауна в 2020 году.

"Цифры тогда были иные, динамика увеличения была иная. Вы можете это легко сами сопоставить и увидеть", – сказал официальный представитель Кремля.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что локдаун в России объявлять не будут, сообщает РИА Новости.

"Локдаун объявлять не будем", – сказала Голикова​​​.

По словам Голиковой, в России достаточно вакцин от коронавируса, запасов в субъектах хватит как минимум на месяц.

Тем временем в стране новый максимум смертей за сутки – 887 скончавшихся.