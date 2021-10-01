Этой зимой Европа может остаться без помощи "Северного потока-2"

Федеральное сетевое агентство ФРГ не выдаст разрешение на эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2" в ближайшее время. Об этом заявил глава компании Uniper Клаус-Дитер Маубах. По его словам, предстоящей зимой воспользоваться газом с "Северного потока-2" Европа не сможет.

"Сертификация трубопровода, судя по всему, что я знаю, в любом случае будет настолько поздно, что он нам больше не поможет этой зимой", – цитирует Маубаха издание Handelsblatt.

Маубах подчеркнул, что все соглашения, которые компания заключает с "Газпромом", выполняются.

Москва, в свою очередь, заявляет, что все немецкие ведомства, ответственные за сертификацию "Северного потока-2", продолжают работать.

"Никакой паузы в работе там нет и не предусматривается, работа идет своим чередом", – сказал Дмитрий Песков, добавив, что возможны и менее оперативные сценарии сертификации второй нитки газопровода.