Назначена дата первого заседания новой Госдумы

Первое заседание Госдумы VIII созыва состоится 12 октября этого года. Указ подписал президент России Владимир Путин, говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Согласно Конституции РФ, президент может созвать депутатов ранее 30 дня после выборов. С момента начала работы нового созыва полномочия Госдумы прежнего созыва прекращаются.

Рассмотрение бюджета станет основной темой осенней сессии Госдумы. Как заявил председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин: "Решение президента позволит депутатам нового созыва приступить к работе, не дожидаясь, пока истечет тридцать дней после избрания".

Ранее Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Детский омбудсмен Кузнецова избрана депутатом и переходит на работу в Госдуму. Там она будет курировать вопросы защиты детства, материнства и семьи.

Другим указом президента от должности освобожден его советник Владимир Васильев, который также избран в нижнюю палату парламента.

По итогам выборов, прошедших с 17 по 19 сентября, партия "Единая Россия" набрала 49,82 процентов голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Далее идут КПРФ (18,93 процентов), ЛДПР (7,55 процентов), "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" (7,46 процентов) и "Новые люди" (5,32 процентов).