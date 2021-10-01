Дубовицкий обнаружен мертвым. Его исчезновения не заметили

Умер актер Александр Дубовицкий, звезде сериалов было 53 года. Он ушел из жизни 7 сентября, однако известно о ней стало только сейчас.

Целых 22 дня тело артиста пролежало в морге, информирует "СтарХит": никто из родных Дубовицкого не заметил его исчезновения. Обстоятельства и причины, при которых наступила смерть Дубовицкого, не уточняются.

Александр Дубовицкий – выпускник Челябинского института культуры по специальности "режиссер народных театров" и эстрадного отделения Московского государственного училища циркового и эстрадного искусства. Актер также служил в спецназе ГРУ.

Среди работ актера – "Звездочет", "МУР есть МУР", "По ту сторону волков", "Адвокат", "Эшелон", "Глухарь", "Слуга государев", "Десантный батя", "Исаев", "Меч", "Записки экспедитора Тайной канцелярии", "Зверобой" и "Мент в законе".