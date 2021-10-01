Арест с последующей высылкой: наказание для скандального блогера

Руслана Бобиева, устроившего пошлую фотосессию в центре Москвы, арестовали на 10 суток. Решение вынес Замоскворецкий суд столицы. Также суд постановил выдворить Бобиева из России – на родину в Таджикистан.

"Суд признал Руслана (по паспорту – Музаффара) виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и назначил ему наказание в виде ареста на 10 суток со штрафом в размере 5 тыс. рублей и административного выдворения за пределы РФ", – сообщили в пресс-службе.

Ранее тот же суд арестовал на 10 суток подругу Бобиева Анастасию Чистову, вместе с которой он фотографировался у храма Василия Блаженного, сообщает ТАСС.

Бобиев опубликовал в соцсетях фотографию с Чистовой, одетой в куртку с надписью "Полиция". На фото они имитировали половой акт. "Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить", — подписал он снимок.

Бобиева оперативно задержали, после чего он извинился за свое "творчество".