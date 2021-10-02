Трамп хочет восстановить аккаунт в Twitter через суд

Экс-президент США Дональд Трамп намерен добиться официальной разблокировки своего аккаунта в Twitter через суд.

1 октября через своих адвокатов он направил обращение в федеральный суд штата Флорида с просьбой временно разблокировать его страницу, пока не добьется полного восстановления.

По данным агентства Bloomberg, в сообщении Трампа отмечается, что данная соцсеть имеет в США "неизмеримую, исторически беспрецедентную и опасную для открытых демократических дебатов власть и контроль над политическим дискурсом".

Администрация Twitter, где у Трампа было 88 миллионов подписчиков, от комментариев отказалась.

Как сообщалось, ранее соцсеть закрыла доступ к личной учетной записи Трампа из-за нарушения им правил, а также из-за опасений провокаций насилия.

Причиной закрытия аккаунта стал мятеж, который сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, устроили 6 января.

Протестующие попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.