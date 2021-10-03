Появились кадры с места ДТП с пассажирским автобусом под Хабаровском

В Хабаровском крае на трассе Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре перевернулся пассажирский автобус. Пострадали, по последним данным, 8 человек. Все они госпитализированы.

Появились кадры, снятые после ДТП. Автобус перевернулся и попал в кювет.

Следственный отдел по Нанайскому району Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводит процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).