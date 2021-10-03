Зеленский может быть причастен к офшорам на миллионы долларов

Президенту Украины Владимиру Зеленскому принадлежит офшорная компания Maltex Multicapital. Он создал ее вместе с коллегами по программе "Студия Квартал-95" Сергеем и Борисом Шефирами, а также с Андреем Яковлевым. Трастовым владельцем компании является еще один коллега Зеленского по телевизионным шоу, а ныне глава СБУ, Иван Баканов.

Данные об офшоре Зеленского содержатся в фильме, который подготовило "Следствие. Инфо". Главный редактор издания рассказала, что за 5 часов до премьеры этого материала им рекомендовали отменить показ. Однако авторы отказались.

Помимо этого, журналисты выяснили, что Зеленский может быть причастен к денежным переводам от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Речь идет о сумме в 40 миллионов долларов.

Напомним, 3 октября в США состоялась премьера "Досье Пандоры". Это около 12 миллионов документов, которые указывают на причастность крупных политиков и чиновников к офшорным счетам. Из этого расследования, например, стало известно премьера Чехии Бабиш купил за 20 миллионов долларов замок во Франции.