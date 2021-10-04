Тропический циклон "Шахин" затопил Оман и Иран

По меньшей мере девять человек погибли в Омане и Иране в результате сильных ливней. На регион обрушился тропический циклон "Шахин".

Вихрь прорвался с акватории Аравийского моря. Климат на планете меняется, и теперь даже самые знойные и сухие пустыни не могут защитить от наводнений.

Большинство улиц столицы Омана Маската затоплено, под водой находятся десятки машин. Пока в Омане официально жертвами циклона признаны трое. Двое рабочих погибли в результате схода оползня, одного ребенка унесло бурным потоком. Несколько человек пропали без вести. Погибших могло быть больше, если бы не заранее объявленная эвакуация. Несколько десятков тысяч человек успели укрыть в безопасных районах.

Впрочем, не все отнеслись к происходящему серьезно. Некоторые автомобилисты оказались отрезаны разлившейся рекой. Однако жителям султаната еще повезло, на снимке из космоса видно, что основное ядро тропического циклона "Шахин" смещалось в акватории Оманского залива, ведь именно в этой части наблюдаются наиболее интенсивные дожди и ураганный ветер. И только сегодня ночью, когда вихрь уже начал разрушаться, он вышел на территорию Аравийского полуострова.

Но несмотря на это, дожди в Омане оказались феноменальными. В этой обычно засушливой стране всего за 24 часа вылилось около годового объема влаги. А на метеостанции Сувейк, на северо-западе султаната, вообще зафиксировали около 300 мм дождя за сутки – столько обычно выпадает за месяц во влажных тропиках, а здесь набирается в сумме за три года.

Сезон тропических циклонов на севере Индийского океана обычно малоактивный, но сейчас он выходит на пик. В это время года в среднем здесь раскручивается около одного вихря в месяц, причем основная их часть появляется в акватории Бенгальского залива, а над Аравийским морем такое случается гораздо реже.

Основная зона возникновения тропических циклонов находится в субэкваториальной части моря. Отсюда они обычно направляются или к северо-восточному побережью Индии, или на юго-запад Аравийского полуострова.

Однако из-за перегрева морской воды, ее температура сейчас достигает +27, +30 градусов, "Шахин" раскрутился гораздо севернее, именно это позволило ему впервые с начала спутниковых наблюдений прорваться в акваторию Оманского залива.

Сейчас тропический циклон уже оказался в пустынных районах на севере султана, и здесь он станет очень быстро разрушаться. Например, по модельным оценкам именно в это время интенсивность осадков в его центральной зоне достигает 20-30 мм за три часа. Но уже к 12-13 часам ливни ослабеют почти в 10 раз, а уже к вечеру дождевая облачность практически полностью рассеется.

Главная причина столь уникальных и катастрофических погодных процессов – перегрев Мирового океана. И сейчас в условиях меняющегося климата мир будет сталкиваться с подобными ситуациями все чаще.