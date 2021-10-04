Путин назначил врио губернаторов Владимирской и Тамбовской областей

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен Александр Авдеев. Указ президента вступает в силу со дня его подписания.

Также глава государства освободил от должности главу Тамбовской области Александра Никитина. Врио руководителя региона назначен Максим Егоров.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Кремль получил заявление об отставке с поста губернатора Владимирской области Владимира Сипягина.

В Центризбиркоме России сообщили, что губернаторские выборы в Тамбовской и Владимирской областях состоятся в сентябре следующего года.