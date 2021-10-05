Госкомиссия допустила киноэкипаж к полету

5 октября войдет в историю отечественной и мировой космонавтики. Впервые на МКС полетит непрофессиональный экипаж (трансляция доступна на "Смотрим"). Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправляются на съемки художественного фильма. Это совместный проект Роскосмоса, "Первого канала" и студии Yellow, Black and White. Пилотировать корабль будет космонавт Антон Шкаплеров.

Утро для экипажа 66-й миссии МКС начинается на рассвете. До старта считанные часы, которые четко расписаны. Для Байконура это ответственный день – к МКС отправляются не профессиональные летчики-испытатели или космонавты. На борту союза актриса и режиссер.

Но действовать они будут под четким надзором капитана "Союза" Антона Шкаплерова. Пилотирует корабль в одиночку, ведь на борту нет бортинженера. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шепенко приступят к съемкам художественного фильма сразу после стыковки.

Чтобы им полететь в космос, пришлось пройти немало. Полгода интенсивной подготовки, тренировок, обучения. Признаются, им сложно дался экспресс-курс, чтобы стать космонавтами. Да и сами космонавты открывают для себя новую профессию – учатся актерскому ремеслу.

"Приходится учить свою роль, я никогда этим не занимался. Это не стихотворения, которые учили в школе. Тяжеловато приходится нам – непрофессиональным актерам, но стараемся, надеюсь, все получится", – сказал космонавт-испытатель отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" Антон Шкаплеров.

По сценарию – врач прибывает на международную космическую станцию, чтобы провести операцию. И это решение новое слово в кинематографе и космонавтике. Отказаться от декораций и графики в пользу настоящего полета на орбиту – амбициозный проект Роскосмоса и "Первого канала" под рабочим названием "Вызов".

После старта Союз должен пристыковаться к МКС всего лишь за три часа, по так называемой сверхбыстрой схеме за это время "Союз" совершит два витка вокруг Земли и выйдет на необходимую высоту. Старт запланирован на 11 часов 55 минут по московскому времени. Трансляция доступна на медиаплатформе "Смотрим".