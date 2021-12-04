Инциденты на руднике и шахте: без жертв не обошлось

В Бурятии на руднике "Владимирский" в ночь на субботу погиб рабочий. Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по республике, после проведения плановых взрывных работ в забой спустились четыре работника. В нарушение правил безопасности забой не был проветрен. В результате отравления угарным газом двое рабочих потеряли сознание. Их удалось поднять на поверхность, но один человек скончался.

Тункинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС.

Следственно-оперативная группа проведет в шахте необходимые следственные мероприятия. Точную причину смерти проходчика установит судебно-медицинская экспертиз.

Тем временем спецкомиссия расследует ЧП на шахте "Черемуховская – Глубокая" в Свердловской области. где зафиксирована сейсмическая активность – "горный удар". О пострадавших не сообщается. Помощь горноспасателей на шахте не понадобилась. Комиссия работает на северном фланге горизонта – 980 метров. Работы на шахте "Черемуховская" ведутся в штатном режиме.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошла трагедия. Во время взрыва метана и последующего пожара погибли 51 шахтер и горноспасатель, еще 99 человек пострадали.

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