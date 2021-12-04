Жуткая находка: изуродованная жертва вулкана

В ходе новых раскопок на территории древнеримского города Геркуланум археологи обнаружили изуродованную жертву Везувия. Мужчина не успел добежать до моря буквально несколько метров, когда его настигла стихия.

Ученые поясняют, что жители города Геркуланума во время извержения Везувия в 79 году нашей эры погибали так же, как жители Хиросимы во время взрыва ядерной бомбы в 1945 году. Люди растворялись в пирокластическом потоке, температура которого достигала 500 градусов. Ткани человеческих тел мгновенно испарялись, а скелеты покрывались массой из пепла, газа и обломков породы. Недавно эксперты археологического парка Геркуланума нашли останки человека, которого называют "последнего беглеца". В момент смерти мужчина находился на берегу моря. Под левой рукой скелета находилась тканевая сумка через плечо. Первоначальный анализ показал, что в ней находился деревянный ящик с вероятными следами золотой отделки, металлическими предметами и кусками ткани внутри.

"Может быть, живущие у берега на какие-то суда и успели сесть. Такое можно себе представить. Но приличный лавовый поток с малой вязкостью движется быстро. А уж пирокластический поток – это курьерский поезд! Не убежать. Речь идет о быстром упаковывании в оболочку, пусть она раскаленная, но потом она препятствует воздействию тех факторов, которые в течение 2000 лет могли превратить всё это в абсолютное ничто", – говорит доцент кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат геолого-минералогических наук Борис Шкурский.

Геркуланум был меньше Помпеи. Он считался богатым курортом для римской элиты: здесь располагалось много роскошных вилл. Во время извержения Везувия город был погребен под толстыми слоями пепла и лавы. "Последнего беглеца" постигла горькая участь других 330 жителей Геркуланума, которые пытались спастись от стихии в арочных сараях для лодок. Их останки были обнаружены на берегу Неаполитанского залива 30 лет назад. И вот раскопки возобновились. Ученые надеются отыскать новые останки жертв природной катастрофы.