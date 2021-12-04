В центре политики должен быть человек, подчеркнул президент

Человек, его благополучие и качество жизни всегда должны быть в центре внимания, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ХХ съезде партии "Единая Россия", который начал свою работу 4 декабря. Выступление главы государства транслировал телеканал "Россия 24". Трансляцию съезда партии ведут сайт Вести.Ru и медиаплатформа "Смотрим".

"В центре нашей политики, наших общих целей и планов – именно человек, его запросы его благополучие и качество жизни. Это безусловный приоритет и для "Единой России" как ведущей политической силы, да и для всех, кто сейчас в этом зале, и для сотен тысяч наших коллег, соратников во всех регионах страны", – сказал Путин.

Он выразил надежду на то, что избиратели позитивно оценили и серьезное обновление в партийных рядах. Кандидатами от "единороссов" на выборах разных уровней стали волонтеры гражданские активисты, молодежные лидеры.

Президент указал, что членство в "Единой России" – это служение людям и уважение к ним. Он напомнил, что партия первой из крупных общественных политических сил поддержала добровольческое движение "Мы вместе", приняла в нем самое активное участие. Буквально с первых недель борьбы с пандемией коронавируса многие члены и сторонники партии стали волонтерами, помогали врачам и медсестрам, развозили продукты и лекарства нуждающимся и т.д.

Глава государства заявил также, что "Единая Россия" имеет все ресурсы, чтобы поддержать просьбы людей. Ключевую роль здесь должны играть местные отделения партии. Диалог с россиянами нужно укреплять на уровне первичных организаций, развивать обратную связь.

В своем выступлении президент отметил и то, что "единороссы" после выборов депутатов Госдумы приступили к выполнению поставленных целей. По его словам, это отражение ответственности, потому что каждое слово должно становиться делом.

"Всегда рассчитываю на вас, как на мощную политическую силу", – подчеркнул Путин, обращаясь к делегатам съезда "Единой России".

Ранее председатель партии Дмитрий Медведев вручил партбилеты нескольким главам регионов, депутатам Госдумы, а также руководителям ДНР и ЛНР.