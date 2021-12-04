Россия раскритиковала Запад за негуманность

Россия решительно осудила новые ограничения введенные против Белоруссии США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой 2 декабря.

"Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН. Они носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан", – комментирует официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова считает, что лицемерие этих санкций еще более очевидно на фоне продолжающихся грубейших нарушений прав человека и прав беженцев в самих странах Запада​​​.

"Польша и Литва вероломно отказываются выполнять международные обязательства по допуску на свою территорию соискателей убежища. Факты жестокого обращения польских и литовских пограничников и военных с мигрантами задокументированы профильными структурами ООН, Совета Европы и Агентством пограничной и береговой охраны Евросоюза "Фронтекс", – заявила Захарова.

Она добавила, что Белоруссия, напротив, демонстрирует гуманный подход к беженцам.

"Рассчитываем, что международные структуры примут необходимые меры воздействия на Варшаву и Вильнюс, которые заставят их прекратить издевательства над мигрантами", – заключила Захарова.

Россия призвала Запад проявить цивилизованный подход и начать урегулирование миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.