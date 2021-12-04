В "Аэрофлоте" рассказали, почему Airbus сменил курс

"Аэрофлот" подтверждает, что самолет, выполнявший рейс SU501 из Тель-Авива в Москву, получил указание от диспетчера УВД сменить курс из-за пересечения траекторий движения с другим судном. Экипаж выполнил команду о смене эшелона до Fl 330, а затем до Fl 310, после чего пилоты увидели другое воздушное судно.

Ранее СМИ писали о том, что пассажирскому самолету Airbus, летевшему из Тель-Авива в Москву, над Черным морем пришлось сменить курс из-за сближения с американским разведчиком. Росавиация комментировать этот инцидент не стала. В авиадиспетчерских службах рассказали, что разведчик хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации. Сработала сигнализация об опасном сближении, по вертикали между самолетами было меньше 20 м. Диспетчеры дали команду экипажу снизиться на 500 м и занять более безопасный эшелон, нарушитель на запросы с земли не отвечал, передает "Интерфакс".

До этого российские ВКС обнаружили два самолета Вооруженных сил США, которые летели над нейтральными водами Черного моря в сторону границы. В воздух были подняты истребители Су-27 и Су-30, они сопроводили американские самолеты.

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